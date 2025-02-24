Adhésions à ACAM Québec

Le membership coporatif vous permet d'inscrire autant de personnes faisant partie de votre organisation que vous le voulez. Toutes auront droit au tarif membre lors de nos activités. Vous aurez jusqu'à quatre droits de vote lors de nos assemblées. Les taxes de ventes sont incluses dans le tarif.

