Adhésions à Action Positive pour 2025

$
rate.item.membershipRenewalInfo.atDate
Nous vous encourageons fortement à payer les frais d’adhésion pour continuer à soutenir les efforts d’Action Positive. Votre contribution permet de renforcer nos services et notre impact auprès des communautés que nous desservons.
rate.item.membershipRenewalInfo.yearly
Si vous faites l’objet d’une exemption des frais d’adhésion comme les années précédentes, vous pouvez bénéficier de l’inscription gratuite. Cette option est offerte pour garantir que personne ne soit exclu en raison de contraintes financières.
common:zeffyTipDisclaimerTicketing