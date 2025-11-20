Adhésions à la Clé rouge

Toutes les personnes ayant un intérêt pour les activités et la mission de l’organisme et qui s’acquitte des frais d’adhésion de 25$/année. Les membres affinitaires peuvent siéger au sein du conseil d’administration à titre d’administrateur·ice ainsi qu’aux postes exécutifs, à l’exception de la présidence et de la vice-présidence autres que les membres actifs ayant rendu ou en état de rendre des services signalés à la corporation, pourront être nommées membres honoraires de la corporation par le conseil d’administration, pour le terme qu’il déterminera. Les membres honoraires n’ont aucune contribution à verser. Ils ont le droit de participer aux assemblées sans droit de vote.