Adhésions à la Clé rouge

Valide pour un an
Les membres artistes professionnels seront des artistes professionnels reconnus par leur pairs en arts de la scène et en arts cinématographiques. Les membres sont admissibles à œuvrer au sein du conseil d’administration de l’organisme à titre d’administrateur·ices ainsi qu’aux postes exécutifs.
Valide pour un an
Toutes les personnes ayant un intérêt pour les activités et la mission de l’organisme et qui s’acquitte des frais d’adhésion de 25$/année. Les membres affinitaires peuvent siéger au sein du conseil d’administration à titre d’administrateur·ice ainsi qu’aux postes exécutifs, à l’exception de la présidence et de la vice-présidence autres que les membres actifs ayant rendu ou en état de rendre des services signalés à la corporation, pourront être nommées membres honoraires de la corporation par le conseil d’administration, pour le terme qu’il déterminera. Les membres honoraires n’ont aucune contribution à verser. Ils ont le droit de participer aux assemblées sans droit de vote.
Valide pour un an
Les membres artistes de la relève seront des artistes qui s’auto-identifie de la relève en arts de la scène et en arts cinématographiques. Les membres sont admissible à œuvrer au sein du conseil d’administration de l’organisme à titre d’administrateur·ices. Les membres sont exempté de frais d’adhésion.
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!