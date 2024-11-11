Adhésions à la TVRP

En tant que membres individuels, vous avez accès à de la formation en communication, montage vidéo, infographie, réalisation et animation. Vous avez également accès à la production et réalisation d’émission, encadré par des professionnels. Vous avez également la possibilité de vivre des expériences de captation et d’animation enrichissante.



Prenez votre carte avant le 16 décembre et participez aux tirages de six certificats-cadeaux dans les commerces locaux.