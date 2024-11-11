Adhésions à la TVRP

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À propos des adhésions
Valide jusqu'au 18 mars 2027
En tant que membres individuels, vous avez accès à de la formation en communication, montage vidéo, infographie, réalisation et animation. Vous avez également accès à la production et réalisation d’émission, encadré par des professionnels. Vous avez également la possibilité de vivre des expériences de captation et d’animation enrichissante.
Prenez votre carte avant le 16 décembre et participez aux tirages de six certificats-cadeaux dans les commerces locaux.
Renouvellement annuel le: 30 novembre à UTC−5
Les avantages d'être membre organisme en plus de participer aux voeux de Noël. Contactez-nous pour discuter du texte des voeux de Noël.
Valide jusqu'au 18 mars 2027
Les organismes communautaires membres peuvent annoncer gratuitement leur activité sur le babillard de TVRP, sur l'ensemble de nos plateformes web et pendant notre bingo.
Renouvellement annuel le: 30 novembre à UTC−5
Les avantages d'être membre privilège en plus de participer aux voeux de Noël. Contactez-nous pour discuter du texte des voeux de Noël.
Renouvellement annuel le: 30 novembre à UTC−5
Les avantages d'être membre entreprise en plus de participer aux voeux de Noël. Contactez-nous pour discuter du texte des voeux de Noël.
Renouvellement annuel le: 30 novembre à UTC−5
Les membres privilèges ont accès à l’affichage de leur carte d’affaires sur notre babillard pour un an.
Renouvellement annuel le: 30 novembre à UTC−5
Devenez membre entreprise avant le 15 décembre et participez au tirage d'une publicité.
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