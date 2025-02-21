AQEPA Lac Saint-Jean

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À propos des adhésions

Adhésion 2025-2026 / AQEPA Lac St-Jean

Membre FAMILLE
5 $

Valide jusqu'au 18 mars 2027

Parent avec enfant sourd ou malentendant ou parent sourd ou malentendant!
Valable jusqu'au 30 juin 2026

Membre ADULTE
5 $

Valide jusqu'au 18 mars 2027

Toute personne de + de 18 ans vivant avec une surdité.
Valable jusqu'au 30 juin 2026

Adhésion Allié
Gratuit

Valide jusqu'au 18 mars 2027

Toute personne de + de 18 ans qui est sensible aux buts poursuivis par l'association et qui désire contribuer ou soutenir la réalisation de sa mission.

Valable jusqu'au 30 juin 2026.

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