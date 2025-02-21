Adhésion 2025-2026 / AQEPA Lac St-Jean

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À propos des adhésions
Valide jusqu'au 18 mars 2027
Parent avec enfant sourd ou malentendant ou parent sourd ou malentendant!
Valable jusqu'au 30 juin 2026
Valide jusqu'au 18 mars 2027
Toute personne de + de 18 ans vivant avec une surdité.
Valable jusqu'au 30 juin 2026
Valide jusqu'au 18 mars 2027
Toute personne de + de 18 ans qui est sensible aux buts poursuivis par l'association et qui désire contribuer ou soutenir la réalisation de sa mission.
Valable jusqu'au 30 juin 2026.
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