Adhésions à Tissés Serrés, danse traditionnelle

Parent-enfant 2-4 ans | 6 cours de 45 minutes | SAMEDI 9h | Du 18 octobre 2025 au 29 novembre 2025 | Pavillon d'Argenteuil, Local 1008, 430 5e rue, Laval
5-7 ans | 12 cours de 45 minutes | SAMEDI 10h | Du 20 septembre au 13 décembre 2025 | | Pavillon d'Argenteuil, Local 1008, 430 5e rue, Laval
5-7 ans | 2 sessions de 12 et 15 cours (45 minutes) | SAMEDI 10h | Du 20 septembre 2025 au 16 mai 2026. **Spectacle annuel les 23 et 24 mai 2026 | Pavillon d'Argenteuil, Local 1008, 430 5e rue, Laval
8-19 ans | 12 cours de 60 minutes | SAMEDI 11h | Du 20 septembre au 13 décembre 2025 | Pavillon d'Argenteuil, Local 1008, 430 5e rue, Laval
8-10 ans | 2 sessions de 12 et 15 cours (60 minutes) | SAMEDI 11h | Du 20 septembre 2025 au 16 mai 2026. **Spectacle annuel les 23 et 24 mai 2026 | Pavillon d'Argenteuil, Local 1008, 430 5e rue, Laval
10 ans+ | 30 cours de 90 minutes | VENDREDI 18h | Du 26 septembre 2025 au 13 mai 2026. **Spectacle annuel les 23 et 24 mai 2026 | Pavillon d'Argenteuil, 430 5e rue, Laval
13 ans+ | 32 cours de 120 minutes | MARDI 18h30 | Du 16 septembre 2025 au 12 mai 2026. **Spectacle annuel les 23 et 24 mai 2026 | Pavillon d'Argenteuil, Local 1008, 430 5e rue, Laval
18 ans+ | 32 cours de 120 minutes | JEUDI 19h | Du 18 septembre 2025 au 14 mai 2026. **Spectacle annuel les 23 et 24 mai 2026 | Église Bon Pasteur, Grande Salle, 400 rue Laurier, Laval
16 ans + | 12 cours de 120 minutes | MARDI 19h00 | Du 16 septembre au 2 décembre 2025 | Axion 50 plus, Local 221, 435 Boulevard Curé-Labelle sud, Laval
Cours adapté (DI-TSA) | 32 cours de 60 minutes | MARDI 18h | Du 16 septembre 2025 au 12 mai 2026. **Spectacle annuel les 23 et 24 mai 2026 | Axion 50 plus, Local 215, 435 Boulevard Curé-Labelle sud, Laval
SUR AUDITION SEULEMENT - 8 Septembre | Implication et nombre de cours importants | LUNDI 19h à 22h | De septembre 2025 à août 2026. *Le prix inclus celui de la participation à un camp intensif. **Spectacle annuel les 23 et 24 mai 2026. *** Disponible pour les festivités de la fête nationale du Québec.
