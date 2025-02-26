Adhésions Artiste Super Qualité 2025

Les membres actifs sont des “artistes super qualité” (sont autodidactes, émergent.e.s, ...)
Font partie de la banque d’artistes potentiels pour les évènements ASQ
Reçoivent un support technique pour leurs évènements personnels (visuel fb, montage/démontage, présence ASQ)
Ont droit de vote à l’assemblée générale
Ont 50% sur merch
Reçoivent une merch/année à l’adhésion/au renouvellement.
Les membres actifs sont des “artistes super qualité” (sont autodidactes, émergent.e.s, ...)
Font partie de la banque d’artistes potentiels pour les évènements ASQ
Reçoivent un support technique pour leurs évènements personnels (visuel fb, montage/démontage, présence ASQ)
Ont droit de vote à l’assemblée générale
Ont 50% sur merch
Reçoivent une merch/année à l’adhésion/au renouvellement.
Adhésion membre solidaire
60 $
Pas d'expiration
Les membres solidaires adhèrent è la mission ASQ et supportent les artistes par leur présence aux évènements (dans la mesure du possible)
Les membres solidaires adhèrent è la mission ASQ et supportent les artistes par leur présence aux évènements (dans la mesure du possible)
Ajouter un don pour Artiste Super Qualité
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!