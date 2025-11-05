Fondation de la basilique Notre-Dame de Montréal

Offert par

Fondation de la basilique Notre-Dame de Montréal

À propos des adhésions

Cercle des Gardiens

Cercle des Gradiens
150 $

Valide pour un an

En devenant membre du Cercle des Gardiens de la Fondation de la basilique Notre-Dame de Montréal vous obtenez :

 

§ Accès à la banque vidéo des enregistrements sur les Rendez-vous musicaux de la Fondation

 

§ Une réduction sur une location de salle pour organiser d'une activité/ un évènement de votre choix

 

§ L'occasion corporative d'organiser une activité/ un évènement sur mesure inédit un parcours inédit de la Basilique

 

§  Une réduction de 15% sur toutes les activités et événements de la Fondation

 

§  En boutique, vous aurez 15 % de réduction sur tous les articles pour la durée de l’année de votre adhésion

Ajouter un don pour Fondation de la basilique Notre-Dame de Montréal

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!