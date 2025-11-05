Offert par
À propos des adhésions
Valide pour un an
En devenant membre du Cercle des Gardiens de la Fondation de la basilique Notre-Dame de Montréal vous obtenez :
§ Accès à la banque vidéo des enregistrements sur les Rendez-vous musicaux de la Fondation
§ Une réduction sur une location de salle pour organiser d'une activité/ un évènement de votre choix
§ L'occasion corporative d'organiser une activité/ un évènement sur mesure inédit un parcours inédit de la Basilique
§ Une réduction de 15% sur toutes les activités et événements de la Fondation
§ En boutique, vous aurez 15 % de réduction sur tous les articles pour la durée de l’année de votre adhésion
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!