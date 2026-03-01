Adhésion au Jardin communautaire du Ruisseau Rouge d'Alma - Saison 2026

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À propos des adhésions
Renouvellement annuel le: 31 décembre à UTC−5
Cette adhésion s’adresse aux personnes qui souhaitent soutenir le jardin sans cultiver une parcelle individuelle.
Renouvellement annuel le: 31 décembre à UTC−5
Cette adhésion s’adresse aux personnes qui souhaitent cultiver UN espace d'environ 12'x12' au sein du jardin communautaire.
Renouvellement annuel le: 31 décembre à UTC−5
Cette adhésion s’adresse aux personnes qui souhaitent cultiver DEUX espaces d'environ 12'x12' au sein du jardin communautaire.
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