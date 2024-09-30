Adhésions au RÉRAQ 2025-2026

Membre actif
CA$300

Tout organisme communautaire autonome qui offre les services d’une École de rue et qui répond à chacun des critères d’adhésion.

Membre aspirant
CA$150

Tout membre qui est en démarche d’implantation d’une École de rue autonome et qui répond à chacun des critères d’adhésion. (Le statut de membre aspirant est d’une durée maximale de 2 ans).

Membre allié
CA$350

Toute personne physique ou morale intéressée par les objets de l’Organisme, et qui appuie ses activités et ses actions.

