ADHÉSION BRIDGE 2025-2026 CARTE DE MEMBRE

BRIDGE Carte de Membre 2025-2026

Expiration : 31 août 3026

Cette carte de membre annuelle BRIDGE vous permet de vous inscrire aux différents cours vous n’avez pas besoin d’avoir la carte régulière à 20$.





La carte Bridge n’est pas pour Billard, Chorale, Artisanat vous devrez les acheter séparément si vous avez besoin des cartes de membre Billard, Chorale ou Artisanat.