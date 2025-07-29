ADHÉSION BRIDGE 2025-2026 CARTE DE MEMBRE

Offert par
Pas d'expiration
BRIDGE Carte de Membre 2025-2026
Expiration : 31 août 3026
Cette carte de membre annuelle BRIDGE vous permet de vous inscrire aux différents cours vous n’avez pas besoin d’avoir la carte régulière à 20$.
La carte Bridge n’est pas pour Billard, Chorale, Artisanat vous devrez les acheter séparément si vous avez besoin des cartes de membre Billard, Chorale ou Artisanat.
