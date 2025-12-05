Adhésions de Activités Maison des jeunes L'Azymut Est*Ouest

Offert par
À propos des adhésions
Pas d'expiration
Puisque les lois ont récemment changé (avec la loi 25), nous devons maintenant demander l'autorisation aux parents pour obtenir les informations de bases suivantes: prénom et nom de famille, téléphones en cas d'urgence, adresse, numéro d'assurance maladie, allergies.
Pas d'expiration
Nous vous sollicitons pour faciliter la logistique de nos activités spontanées. Nous aimerions obtenir votre autorisation pour transporter votre jeune dans nos voitures lors d’activités dites spontanées, c’est-à-dire d’activités simples, à proximité et souvent improvisées le soir même qui ne dépassent ni nos heures d’ouverture régulières, ni le périmètre de Lévis.
Le but de ce formulaire, c’est donc d’obtenir votre consentement pour transporter votre jeune dans le cadre spécifique de ces activités sans avoir à confirmer avec vous à chaque nouvelle sortie spontanée. Nos activités officielles – qui peuvent durer plus longtemps et quitter le périmètre de Lévis – vont toujours, cependant, nécessiter votre autorisation.
Exemples d’activités spontanées :
• Aller faire l’épicerie pour organiser une cuisine
• Aller à différents fast foods (McDo, Mr Bulle, Chocolats Favoris)
• Partir faire une randonnée ou faire du sport (Chutes Chaudières, volleyball, skatepark, etc.)
• Ramener le jeune chez lui après une soirée ou s’il a un oublié quelque chose
• Aller visiter d’autres organismes communautaires (MDJ, petites formations, etc.)
Pas d'expiration
Nous souhaitons obtenir votre accord pour prendre des photos de votre jeune
en action et en faire des publications multimédias. Nous demandons votre accord ici pour prendre et utiliser des photos, vidéos, enregistrements audios ou citations écrites de votre jeune à des fins promotionnelles et médiatiques. Les enregistrements de votre jeune seront utilisés dans un cadre strictement professionnel à des fins d’information, de promotion ou de divertissement. Nos publications se résumeraient à :
• Site Web et réseaux sociaux (ex. : Facebook, Instagram, Youtube, TikTok, podcast, etc.)
• Publication de notre maison des jeunes (ex. : infolettres, affiches, entrevues de jeunes, Vox Pop, etc.)
• Présentations lors d’événements communautaires ou artistiques (ex : AGA, Fête de quartier, Talent à
Revendre, Park(ing) Day, etc.)
• Documents promotionnels (ex. : rapport annuel, pamphlet de la MDJ, etc.)
Droits et engagements
□ Je comprends que les publications de mon jeune, une fois en ligne, peuvent être librement partagées par toute personne y ayant accès.
□ Je comprends que je peux retirer mon consentement ou demander de rectifier une publication à tout moment en écrivant à la direction.
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