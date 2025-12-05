Adhésions de Activités Maison des jeunes L'Azymut Est*Ouest

Nous souhaitons obtenir votre accord pour prendre des photos de votre jeune

en action et en faire des publications multimédias. Nous demandons votre accord ici pour prendre et utiliser des photos, vidéos, enregistrements audios ou citations écrites de votre jeune à des fins promotionnelles et médiatiques. Les enregistrements de votre jeune seront utilisés dans un cadre strictement professionnel à des fins d’information, de promotion ou de divertissement. Nos publications se résumeraient à :

• Site Web et réseaux sociaux (ex. : Facebook, Instagram, Youtube, TikTok, podcast, etc.)

• Publication de notre maison des jeunes (ex. : infolettres, affiches, entrevues de jeunes, Vox Pop, etc.)

• Présentations lors d’événements communautaires ou artistiques (ex : AGA, Fête de quartier, Talent à

Revendre, Park(ing) Day, etc.)

• Documents promotionnels (ex. : rapport annuel, pamphlet de la MDJ, etc.)



Droits et engagements

□ Je comprends que les publications de mon jeune, une fois en ligne, peuvent être librement partagées par toute personne y ayant accès.

□ Je comprends que je peux retirer mon consentement ou demander de rectifier une publication à tout moment en écrivant à la direction.