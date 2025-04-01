Adhésions de Association de la Communauté Burkinabè de l'Abitibi-Témiscamingue

Je reconnais que ce formulaire constitue une demande d’adhésion à l’Association de la Communauté Burkinabè de l'Abitibi-Témiscamingue (ACBAT). En le remplissant, J’accepte que les informations fournies soient collectées et utilisées par l’association dans le cadre de la gestion des adhésions, des communications internes et des activités associatives. Je m’engage à respecter les valeurs, les règlements et les objectifs de l’ACBAT et à participer, selon mes possibilités, aux activités de la communauté. Je comprends que mes données resteront confidentielles et ne seront en aucun cas partagées avec des tiers sans mon consentement explicite. Je prends note que mon adhésion sera soumise à validation et ne sera effective qu’après confirmation et, le cas échéant, réception du paiement des frais requis. En poursuivant, j’atteste avoir pris connaissance de ces conditions et y consentir pleinement.

