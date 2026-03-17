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MEMBRIÉTÉ 2026-2027

Membre communauté
30 $

Renouvellement annuel le: 1 avril

Adhésion individuelle pour artiste, travailleur·euse culturel·le, citoyen·ne, etc.


Le ou la membre a le droit de vote lors de l'assemblée générale annuelle.

Membre étudiant·e
20 $

Valide jusqu'au 31 mars

Adhésion réservée aux étudiant·e·s.


Le ou la membre a le droit de vote lors de l'assemblée générale annuelle.

Membre organisme
100 $

Valide jusqu'au 31 mars

Adhésion pour les organismes, entreprises et partenaires.

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