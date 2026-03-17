MEMBRIÉTÉ 2026-2027

À propos des adhésions
Renouvellement annuel le: 1 avril
Adhésion individuelle pour artiste, travailleur·euse culturel·le, citoyen·ne, etc.
Le ou la membre a le droit de vote lors de l'assemblée générale annuelle.
Valide jusqu'au 31 mars
Adhésion réservée aux étudiant·e·s.
Le ou la membre a le droit de vote lors de l'assemblée générale annuelle.
Valide jusqu'au 31 mars
Adhésion pour les organismes, entreprises et partenaires.
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