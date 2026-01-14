Adhésions de Bouffe-Action de Rosemont 2026

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À propos des adhésions
Valide jusqu'au 8 mai 2027
Cotisation annuelle pour participer aux activités de BAR, paiement par carte uniquement.
Valide jusqu'au 31 mars 2027.
Valide jusqu'au 8 mai 2027
Cotisation annuelle pour participer aux activités de BAR, paiement de 5$ par argent comptant uniquement au bureau.
Valide jusqu'au 31 mars 2027.
Valide jusqu'au 8 mai 2027
Cotisation annuelle pour faire du bénévolat au Pôle logistique alimentaire de Rosemont.
Valide jusqu'au 31 mars 2027.
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