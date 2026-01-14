Bouffe-Action de Rosemont

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Bouffe-Action de Rosemont

À propos des adhésions

Adhésions de Bouffe-Action de Rosemont 2026

Adhésion Participant·e 26-27 - Paiement en ligne
5 $

Valide jusqu'au 8 mai 2027

Cotisation annuelle pour participer aux activités de BAR, paiement par carte uniquement.
Valide jusqu'au 31 mars 2027.

Adhésion Participant·e 26-27 - Paiement argent comptant
Gratuit

Valide jusqu'au 8 mai 2027

Cotisation annuelle pour participer aux activités de BAR, paiement de 5$ par argent comptant uniquement au bureau.
Valide jusqu'au 31 mars 2027.

Adhésion Bénévole 26-27
Gratuit

Valide jusqu'au 8 mai 2027

Cotisation annuelle pour faire du bénévolat au Pôle logistique alimentaire de Rosemont.
Valide jusqu'au 31 mars 2027.

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