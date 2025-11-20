Adhésions de Club de boxe Annexe 2025

À propos des adhésions
Renouvellement mensuel
PRIX REGULIER 125$
Abonnement 1 Mois – Cours de Boxe 🥊
Accès aux cours de boxe en groupe du lundi au vendredi, de 12h à 12h45 et le soir de 18h à 19h.
Rejoignez-nous pour un mois de force, endurance et fun encadré par nos coachs.
Valide jusqu'au 21 février 2027
PRIX REGULIER 800$
Abonnement 12 Mois – Boxe 🥊
Accès aux cours en groupe du lundi au vendredi, de 12h à 12h45 et le soir de 18h à 19h.
12 mois pour transformer votre force, votre endurance et votre technique, tout en vous amusant avec nos coachs !
Pas d'expiration
Séance Walk-In – Boxe 🥊
Accès à un cours en groupe pour 30 $.
Venez transpirer, progresser et vous amuser avec nos coachs, sans engagement !
Pas d'expiration
PRIX REGULIER 300$
Abonnement 3 Mois – Boxe 🥊
Accès aux cours en groupe du lundi au vendredi, 18h–19h.
3 mois pour transformer votre force, votre endurance et votre technique, tout en vous amusant avec nos coachs !
Pas d'expiration
Séance Walk-In – Lunch Boxe 🥊
Accès à un cours en groupe à midi. Disponible du lundi au vendredi de 12h à 12h45 pour seulement 10 $.
Venez transpirer, progresser et vous amuser avec nos coachs!
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!