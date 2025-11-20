Club de boxe Annexe

Club de boxe Annexe

À propos des adhésions

Adhésions de Club de boxe Annexe 2025

1 mois
125 $

Renouvellement mensuel

PRIX REGULIER 125$


Abonnement 1 Mois – Cours de Boxe 🥊
Accès aux cours de boxe en groupe du lundi au vendredi, de 12h à 12h45 et le soir de 18h à 19h.
Rejoignez-nous pour un mois de force, endurance et fun encadré par nos coachs.

12 mois
500 $

Valide jusqu'au 21 février 2027

PRIX REGULIER 800$


Abonnement 12 Mois – Boxe 🥊
Accès aux cours en groupe du lundi au vendredi, de 12h à 12h45 et le soir de 18h à 19h.
12 mois pour transformer votre force, votre endurance et votre technique, tout en vous amusant avec nos coachs !

Walk In
30 $

Pas d'expiration

Séance Walk-In – Boxe 🥊
Accès à un cours en groupe pour 30 $.
Venez transpirer, progresser et vous amuser avec nos coachs, sans engagement !

3 MOIS
250 $

Pas d'expiration

PRIX REGULIER 300$


Abonnement 3 Mois – Boxe 🥊
Accès aux cours en groupe du lundi au vendredi, 18h–19h.
3 mois pour transformer votre force, votre endurance et votre technique, tout en vous amusant avec nos coachs !

LUNCH Boxe
10 $

Pas d'expiration

Séance Walk-In – Lunch Boxe 🥊


Accès à un cours en groupe à midi. Disponible du lundi au vendredi de 12h à 12h45 pour seulement 10 $.


Venez transpirer, progresser et vous amuser avec nos coachs!

