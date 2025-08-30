Adhésions de Club des Randonneurs Équestres de Portneuf inc.

Cette carte de membre est pour toute nouvelle personne qui souhaite adhérer au Club afin de profiter pleinement des sentiers, des activités du Club ou tout simplement soutenir le Club.





Le prix affiché au moment de commencer votre adhésion est le prix par personne, pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2025 inclusivement.





Il faut prendre une carte par personne.





Je m’engage à respecter les codes d’éthique et règlements du Club des randonneurs équestres de Portneuf. Les codes d'éthique sont disponibles avec le lien suivant: https://drive.google.com/file/d/1Dhx3FCwVPoSefZowyXCb0uKRhqVuxeWE/view?usp=sharing





Je comprends recevrais également une copie par courriel après avoir payé mon adhésion.*

Je comprends que mon adhésion au C.R.E.P. n'est validé qu'après avoir confirmé son adhésion obligatoire à Cheval Québec (assurances) pour l'année 2025. À noter que l’adhésion et le paiement à Cheval Québec se font directement sur le site www.cheval.quebec L'adhésion à Cheval Québec est gratuite pour les moins de 12 ans.