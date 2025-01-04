CLÉ TRISKEL-CARTE DE MEMBRE

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Avantages & Engagements
🔹 Appartenance officielle à la communauté Triskel
🔹 Participation aux décisions lors de l’Assemblée générale annuelle
🔹 Implication directe dans la création collective (consultations, sondages, projets)
🔹 Possibilité de devenir bénévole et de contribuer de l’intérieur à la construction du projet
🔹 Soutien direct à un OBNL qui bâtit un lieu vivant à l’année pour l’art, la culture et la musique
Conditions d’utilisation
Cette carte est strictement personnelle et non transférable.
L’adhésion peut être révoquée en cas de non-respect des valeurs du Collectif Triskel.
💡 La carte n’est pas taxable : 100 % des fonds soutiennent directement l’OBNL.
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