Collectif Triskel

Offert par

Collectif Triskel

À propos des adhésions

CLÉ TRISKEL-CARTE DE MEMBRE

CLÉ TRISKEL
40 $

Pas d'expiration

Carte – Clé Triskel (À vie)

Avantages & Engagements
🔹 Appartenance officielle à la communauté Triskel
🔹 Participation aux décisions lors de l’Assemblée générale annuelle
🔹 Implication directe dans la création collective (consultations, sondages, projets)
🔹 Possibilité de devenir bénévole et de contribuer de l’intérieur à la construction du projet
🔹 Soutien direct à un OBNL qui bâtit un lieu vivant à l’année pour l’art, la culture et la musique


Conditions d’utilisation
Cette carte est strictement personnelle et non transférable.
L’adhésion peut être révoquée en cas de non-respect des valeurs du Collectif Triskel.

💡 La carte n’est pas taxable : 100 % des fonds soutiennent directement l’OBNL.


💫 Merci de faire partie de l’aventure Triskel et de contribuer à faire vivre un espace de création unique au Québec !

Soutenez la plateforme québécoise 100% gratuite que nous utilisons.
Vous pouvez mettre 0$, nous conseillons de donner 1-2$ pour continuer a économiser des frais pour l'organisme et pour vous!

Ajouter un don pour Collectif Triskel

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!