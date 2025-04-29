Adhésions de Corporation de développement communautaire de Trois-Rivières 2025

Adhésion
CA$50

Les organismes qui reçoivent 50 000$ et moins en subvention récurrente de base venant de leur bailleur de fond principale paieront 50.00$ annuellement.
Adhésion
CA$60

Les organismes qui reçoivent 50 001$ et 100 000$ en subvention récurrente de base venant de leur bailleur de fond principal paieront 60.00$ annuellement.
Adhésion
CA$75

Les organismes qui reçoivent 100 001$ et plus en subvention récurrente de leur bailleur de fonds principal paieront 75.00$ annuellement.
Adhésion - discussion requise
free

La CDC-TR est ouverte à des discussions si votre organisme ou organisation est en difficulté pour payer la cotisation annuelle demandée. Veuillez communiquer avec nous

