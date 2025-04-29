Corporation de développement communautaire de Trois-Rivières
Adhésions de Corporation de développement communautaire de Trois-Rivières 2025
Adhésion
CA$50
rate.item.membershipRenewalInfo.yearly
Les organismes qui reçoivent 50 000$ et moins en subvention récurrente de base venant de leur bailleur de fond principale paieront 50.00$ annuellement.
Les organismes qui reçoivent 50 000$ et moins en subvention récurrente de base venant de leur bailleur de fond principale paieront 50.00$ annuellement.
seeMoreDetailsMobile
select
Adhésion
CA$60
rate.item.membershipRenewalInfo.yearly
Les organismes qui reçoivent 50 001$ et 100 000$ en subvention récurrente de base venant de leur bailleur de fond principal paieront 60.00$ annuellement.
Les organismes qui reçoivent 50 001$ et 100 000$ en subvention récurrente de base venant de leur bailleur de fond principal paieront 60.00$ annuellement.
seeMoreDetailsMobile
select
Adhésion
CA$75
rate.item.membershipRenewalInfo.yearly
Les organismes qui reçoivent 100 001$ et plus en subvention récurrente de leur bailleur de fonds principal paieront 75.00$ annuellement.
Les organismes qui reçoivent 100 001$ et plus en subvention récurrente de leur bailleur de fonds principal paieront 75.00$ annuellement.
seeMoreDetailsMobile
select
Adhésion - discussion requise
free
rate.item.membershipRenewalInfo.yearly
La CDC-TR est ouverte à des discussions si votre organisme ou organisation est en difficulté pour payer la cotisation annuelle demandée. Veuillez communiquer avec nous
La CDC-TR est ouverte à des discussions si votre organisme ou organisation est en difficulté pour payer la cotisation annuelle demandée. Veuillez communiquer avec nous
seeMoreDetailsMobile
select
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout