Adhésions 2026-2027 à la Corporation de développement communautaire de Trois-Rivières

Offert par
À propos des adhésions
Pas d'expiration
Les organismes qui reçoivent 50 000$ et moins en subvention récurrente de base venant de leur bailleur de fond principale paieront 50.00$ annuellement.
Pas d'expiration
Les organismes qui reçoivent 50 001$ et 100 000$ en subvention récurrente de base venant de leur bailleur de fond principal paieront 60.00$ annuellement.
Pas d'expiration
Les organismes qui reçoivent 100 001$ et plus en subvention récurrente de leur bailleur de fonds principal paieront 75.00$ annuellement.
Pas d'expiration
La CDC-TR est ouverte à des discussions si votre organisme ou organisation est en difficulté pour payer la cotisation annuelle demandée.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!