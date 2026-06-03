Corporation de développement communautaire de Trois-Rivières

Offert par

Corporation de développement communautaire de Trois-Rivières

À propos des adhésions

Adhésions 2026-2027 à la Corporation de développement communautaire de Trois-Rivières

Adhésion 1
50 $

Pas d'expiration

Les organismes qui reçoivent 50 000$ et moins en subvention récurrente de base venant de leur bailleur de fond principale paieront 50.00$ annuellement.

Adhésion 2
60 $

Pas d'expiration

 Les organismes qui reçoivent 50 001$ et 100 000$ en subvention récurrente de base venant de leur bailleur de fond principal paieront 60.00$ annuellement.

Adhésion 3
75 $

Pas d'expiration


  Les organismes qui reçoivent 100 001$ et plus en subvention récurrente de leur bailleur de fonds principal paieront 75.00$ annuellement.

Vous devez contacter la CDC-TR pour une entente
Gratuit

Pas d'expiration

La CDC-TR est ouverte à des discussions si votre organisme ou organisation est en difficulté pour payer la cotisation annuelle demandée.

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!