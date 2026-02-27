Adhésion à Emma: coopérative de solidarité en santé

Emma: coopérative de solidarité en santé

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Équipe de travail
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Une personne effectuant du travail rémunéré pour la coopérative.

PART SOCIALE SUGGÉRÉE: 1 PART À 10$

Soutien
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Une personne qui a un intérêt envers la coopérative et qui souhaite soutenir sa mission.

PART SOCIALE SUGGÉRÉE: 1 PART À 10$

  • Femme ou personne de la diversité de genre
Partenaire
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Une personne morale (OSBL, coop, entreprise) qui a un intérêt économique, social ou professionnel dans l’atteinte de l’objet de la coopérative.

PARTS SOCIALES SUGGÉRÉES: 5 PART À 10$ = 50$

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