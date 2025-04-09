Adhésion des membres | Fête du vélo de Sherbrooke

○ Droit à un kiosque à un événement de la fête du vélo durant l'année courante

○ Droit de participer aux assemblées générales et aux activités si une personne physique est déléguée pour les y représenter;

○ Droit de vote à toutes les assemblées des membres (un vote par organisation,

représentée par une personne déléguée autorisée);

○ Éligibilité pour la personne déléguée autorisée à être nommée au conseil

d’administration;

○ Obligation d'acquitter la cotisation annuelle déterminée par le conseil

d’administration pour que le statut de membre soit valide.