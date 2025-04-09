Adhésion des membres | Fête du vélo de Sherbrooke

Offert par
À propos des adhésions
Valide pour un an
○ Droit de participer aux assemblées générales;
○ Droit de vote à toutes les assemblées des membres (un vote par membre);
○ Éligibilité à siéger au conseil d’administration;
○ Obligation d'acquitter la cotisation annuelle déterminée par le conseil d’administration pour que le statut de membre soit valide.
Valide pour un an
○ Droit à un kiosque à un événement de la fête du vélo durant l'année courante
○ Droit de participer aux assemblées générales et aux activités si une personne physique est déléguée pour les y représenter;
○ Droit de vote à toutes les assemblées des membres (un vote par organisation,
représentée par une personne déléguée autorisée);
○ Éligibilité pour la personne déléguée autorisée à être nommée au conseil
d’administration;
○ Obligation d'acquitter la cotisation annuelle déterminée par le conseil
d’administration pour que le statut de membre soit valide.
Pas d'expiration
○ Les mêmes droits que les membres individuels, sans renouvellement de cotisation.
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!