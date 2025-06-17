Devenir membre de Maman, bb & Co.

Valide pour un an
En devenant membre, vous bénéficiez de :
✨ Des prix préférentiels sur tous nos événements.
✨ Des tirages cadeaux exclusifs réservés à nos membres.
✨ Des surprises spéciales offertes par nos partenaires.
✨ Un accès à notre répertoire officiel de rabais.
✨ Des événements privés et exclusifs aux membres.
✨ Et si vous êtes maman : la chance de gagner un makeover transformation complet !
Renouvellement mensuel
En devenant membre, vous bénéficiez de :
✨ Des prix préférentiels sur tous nos événements.
✨ Des tirages cadeaux exclusifs réservés à nos membres.
✨ Des surprises spéciales offertes par nos partenaires.
✨ Un accès à notre répertoire officiel de rabais.
✨ Des événements privés et exclusifs aux membres.
✨ Et si vous êtes maman : la chance de gagner un makeover transformation complet !
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!