Handicaps Soleil Inc.

Offert par

Handicaps Soleil Inc.

À propos des adhésions

Adhésions de Handicaps Soleil Inc.

Membre actif
24 $

Valide jusqu'au 23 mars 2027

Membre actif: est une personne qui a un handicaps ou des limitations qui profite de nos services.


Coût: 24$

Membre donateur
24 $

Valide jusqu'au 23 mars 2027

Membre donateur: est une personne qui a la cause des gens en situation de handicaps à coeur et qui veut soutenir notre organisme et profiter de divers rabais dans des commerces de la région.


Coût: 24$

Membre Familial
50 $

Valide jusqu'au 23 mars 2027

Membre familial: est une petite famille (2 adultes et 2 enfants ou 1 adulte et 3 enfants ) qui profite de nos services et nos activités.


Ils ont également accès aux rabais des commerçants.


Frais de 12.00$ pour enfant suplémentaire.


Coût: 50$

Membre famille + 1 enfant
62 $

Valide jusqu'au 23 mars 2027

Membre familial: est une petite famille (2 adultes et 3 enfants ou 1 adulte et 4 enfants ) qui profite de nos services et nos activités.


Ils ont également accès aux rabais des commerçants.


Coût: 62$

Membre famille + 2 enfant
74 $

Valide jusqu'au 23 mars 2027

Membre familial: est une petite famille (2 adultes et 4 enfants ou 1 adulte et 5 enfants ) qui profite de nos services et nos activités.


Ils ont également accès aux rabais des commerçants.


Coût: 74$

Membre de 18 ans et moins
12 $

Valide jusqu'au 23 mars 2027

Cette carte s'adresse aux personnes de 18 ans et moins ayant un handicap ou non.

Membre corporatif
24 $

Valide jusqu'au 23 mars 2027

Membre corporatif: est une entreprise, une organisation communautaire ou une coorporation qui souhaite, peu importe sa taille, soutenir notre l’organisme.


Ce forfait donne accès à 1 cartes au nom de votre entreprise.


Vous pouvez vous procurer autant de cartes que d'employés.


Alors toute votre équipe peut profiter de rabais et des activités offerts par notre organisme.


Cela offre un avantage social supplémentaire a vos employers!


Coût: 24$

Membre actif
2 $

Renouvellement mensuel

Membre actif: est une personne qui a un handicaps ou des limitations qui profite de nos services.


Coût: 2$

Membre donateur
2 $

Renouvellement mensuel

Membre donateur: est une personne qui a la cause des gens en situation de handicaps à coeur et qui veut soutenir notre organisme et profiter de divers rabais dans des commerces de la région.


Coût: 2$

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