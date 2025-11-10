Adhésions de Handicaps Soleil Inc.

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À propos des adhésions
Valide jusqu'au 23 mars 2027
Membre actif: est une personne qui a un handicaps ou des limitations qui profite de nos services.
Coût: 24$
Valide jusqu'au 23 mars 2027
Membre donateur: est une personne qui a la cause des gens en situation de handicaps à coeur et qui veut soutenir notre organisme et profiter de divers rabais dans des commerces de la région.
Coût: 24$
Valide jusqu'au 23 mars 2027
Membre familial: est une petite famille (2 adultes et 2 enfants ou 1 adulte et 3 enfants ) qui profite de nos services et nos activités.
Ils ont également accès aux rabais des commerçants.
Frais de 12.00$ pour enfant suplémentaire.
Coût: 50$
Valide jusqu'au 23 mars 2027
Membre familial: est une petite famille (2 adultes et 3 enfants ou 1 adulte et 4 enfants ) qui profite de nos services et nos activités.
Ils ont également accès aux rabais des commerçants.
Coût: 62$
Valide jusqu'au 23 mars 2027
Membre familial: est une petite famille (2 adultes et 4 enfants ou 1 adulte et 5 enfants ) qui profite de nos services et nos activités.
Ils ont également accès aux rabais des commerçants.
Coût: 74$
Valide jusqu'au 23 mars 2027
Cette carte s'adresse aux personnes de 18 ans et moins ayant un handicap ou non.
Valide jusqu'au 23 mars 2027
Membre corporatif: est une entreprise, une organisation communautaire ou une coorporation qui souhaite, peu importe sa taille, soutenir notre l’organisme.
Ce forfait donne accès à 1 cartes au nom de votre entreprise.
Vous pouvez vous procurer autant de cartes que d'employés.
Alors toute votre équipe peut profiter de rabais et des activités offerts par notre organisme.
Cela offre un avantage social supplémentaire a vos employers!
Coût: 24$
Renouvellement mensuel
Membre actif: est une personne qui a un handicaps ou des limitations qui profite de nos services.
Coût: 2$
Renouvellement mensuel
Membre donateur: est une personne qui a la cause des gens en situation de handicaps à coeur et qui veut soutenir notre organisme et profiter de divers rabais dans des commerces de la région.
Coût: 2$
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Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!