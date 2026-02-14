Adhésions de Helico Secours Cooperative de solidarite

En devenant membre de la coopérative de solidarité Helico Secours, vous participez au bien-être collectif en assurant à chaque Québécois d’avoir la même chance d’obtenir des soins d’urgence spécialisés rapidement et en tout temps.

Vous participez à la stabilité et à la croissance économique des régions et devenez partie prenante de la coopérative de solidarité, pour le bien de la collectivité. Vous partagez nos valeurs d’accorder la priorité aux objectifs destinés au bénéfice du patient.