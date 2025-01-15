Devenir membre chez INSPPI

Ce sont les individus qui bénéficient directement des services ou des activités de l'organisation (bénéficiaires), ou bien des partenaires ou des collaborateurs qui apportent un soutien spécifique ou stratégique à l'organisation (allié.e.s). L'adhésion est ouverte aux individus ou entités qui soutiennent activement les activités de l'organisation, mais n'ont pas de rôle décisionnel majeur dans la gouvernance.

Ce sont les individus qui bénéficient directement des services ou des activités de l'organisation (bénéficiaires), ou bien des partenaires ou des collaborateurs qui apportent un soutien spécifique ou stratégique à l'organisation (allié.e.s). L'adhésion est ouverte aux individus ou entités qui soutiennent activement les activités de l'organisation, mais n'ont pas de rôle décisionnel majeur dans la gouvernance.

seeMoreDetailsMobile