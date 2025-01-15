Innovation et neurodiversité pour une société plurielle, prospère et inclusive (INSPPI)
Devenir membre chez INSPPI
Membre administrateurice
free
Est réservée aux individus qui, par leur rôle fondateur ou administratif participent activement à la gestion de l'organisation. Cela peut inclure les fondateurs de l'organisation, les administrateurs provisoires et les administrateurs réguliers, selon les Statuts.
Membre bénéficiaire
free
Ce sont les individus qui bénéficient directement des services ou des activités de l'organisation (bénéficiaires), ou bien des partenaires ou des collaborateurs qui apportent un soutien spécifique ou stratégique à l'organisation (allié.e.s). L'adhésion est ouverte aux individus ou entités qui soutiennent activement les activités de l'organisation, mais n'ont pas de rôle décisionnel majeur dans la gouvernance.
Membre partenaire ou consultatif
free
Individus ou des entités qui souhaitent apporter un soutien consultatif à l'organisation. Ils peuvent être des partenaires, des experts ou des conseillers qui participent principalement de manière consultative et non décisionnelle.
Membre affilié, honoraire ou temporaire
free
Ces membres sont généralement des personnes qui ont rendu des services à l'organisation
Ces membres sont généralement des personnes qui ont rendu des services à l'organisation
