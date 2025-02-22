Jeunes Voix du Coeur

Jeunes Voix du Coeur

Inscription annuelle - Jeunes Voix du Coeur 2025-2026

Les Étincelles
405 $

Pas d'expiration

1ere, 2e et 3e année du primaire
Groupe préparatoire
Éveil au chant choral
Initiation à la musique, rythmique

Les Flammes
575 $

Pas d'expiration

Groupe intermédiaire
4e année à sec 1.
Apprentissage des techniques de base du chant choral, lecture de partition, chant à trois voix

Les Éclats
725 $

Pas d'expiration

Sec.2 à sec.5.

Période d'essai
50 $

Pas d'expiration

Période d'essai de 2 semaines de répétition régulière (9 et 16 septembre) incluant la rencontre du 2 septembre.

