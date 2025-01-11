Adhésions de LA MAISON DE PATRICIA 2025

Membre régulier
CA$50

rate.item.membershipRenewalInfo.yearly

Un membre régulier est toute personne physique ou morale dont la demande d’adhésion est approuvée par le Conseil d’Administration et qui a versé sa cotisation annuelle. Un membre régulier participe aux activités de l’organisme et respecte les missions qui lui sont confiées par le bureau. exécutif.
Membre bénévole
free

rate.item.membershipRenewalInfo.atDate

Un membre bénévole est dument inscrit auprès de l’organisme sans avoir à verser la cotisation annuelle.
addExtraDonation

$

common:zeffyTipDisclaimerTicketing