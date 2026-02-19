Adhésions de l'Association des clubs et champs de tir du Québec

Propulsez votre entreprise au cœur du réseau. En devenant membre entreprise, vous positionnez votre organisation directement auprès d’une communauté active et engagée partout au Québec.





Profitez d’une visibilité stratégique grâce à :





Des publicités et mises en valeur exclusives sur nos plateformes.





Une présence lors de nos événements majeurs.





Des occasions concrètes de réseautage et de partenariats.





Une participation à notre assemblée générale annuelle (AGA) C’est l’opportunité idéale pour accroître votre notoriété, développer vos contacts et démontrer votre engagement envers le milieu.





Faites partie du mouvement dès aujourd’hui. Contactez-nous et joignez un réseau influent qui partage vos valeurs et votre passion.





Note : L’adhésion entreprise ne confère pas de droit de vote lors des assemblées générales annuelles.