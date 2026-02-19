Adhésions de l'Association des clubs et champs de tir du Québec

À propos des adhésions
Renouvellement annuel le: 30 décembre
Propulsez votre entreprise au cœur du réseau. En devenant membre entreprise, vous positionnez votre organisation directement auprès d’une communauté active et engagée partout au Québec.
Profitez d’une visibilité stratégique grâce à :
Des publicités et mises en valeur exclusives sur nos plateformes.
Une présence lors de nos événements majeurs.
Des occasions concrètes de réseautage et de partenariats.
Une participation à notre assemblée générale annuelle (AGA) C’est l’opportunité idéale pour accroître votre notoriété, développer vos contacts et démontrer votre engagement envers le milieu.
Faites partie du mouvement dès aujourd’hui. Contactez-nous et joignez un réseau influent qui partage vos valeurs et votre passion.
Note : L’adhésion entreprise ne confère pas de droit de vote lors des assemblées générales annuelles.
Renouvellement annuel le: 30 décembre
Rejoignez l'association. Faites entendre votre voix.
En devenant membre individuel, vous intégrez une communauté passionnée et engagée à travers le Québec. Votre adhésion vous permet de :
Soutenir activement la mission et les actions de l’Association.
Participer à nos événements et activités.
Recevoir des informations privilégiées et des communications exclusives.
Vous ne faites pas que suivre le mouvement… Vous en faites partie.
Impliquez-vous. Contribuez. Devenez membre individuel dès aujourd’hui et participez activement à l’avenir de notre milieu.
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