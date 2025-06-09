Le Support

Offert par

Le Support

À propos des adhésions

Adhésions - Le Support 2025-2026

Membre bénévole
Gratuit

Renouvellement annuel le: 1 avril

Avoir produit 15 heures de travail bénévole durant l'année financière précédant l'assemblée générale et qui adhère à la mission ainsi qu’aux objectifs de la corporation. GRATUIT
Membre de soutien
Gratuit

Renouvellement annuel le: 1 avril

Avoir utilisé les services de la corporation: a reçu ou donné des articles ou biens matériels, durant l'année financière précédant l'assemblée générale et qui adhère à la mission ainsi qu’aux objectifs de la corporation. GRATUIT
Membre associé / Partenaire
Gratuit

Renouvellement annuel le: 1 avril

Organisme ou institution à but non lucratif qui adhère à la mission ainsi qu’aux objectifs de la corporation. GRATUIT
Ajouter un don pour Le Support

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!