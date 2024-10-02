Devenez membre de la Maison d'hébergement La Volte-Face 2025-2026
Adhésion individuelle
CA$5
rate.item.membershipRenewalInfo.atDate
Membre régulier - individu
Fais annuels.
Droit de participer aux activités de la Corporation.
Droit d'assister et de voter aux assemblées des membres.
Éligible comme administrateur.trice.
*Sous acceptation du conseil d'administration.
Membre régulier - individu
Fais annuels.
Droit de participer aux activités de la Corporation.
Droit d'assister et de voter aux assemblées des membres.
Éligible comme administrateur.trice.
*Sous acceptation du conseil d'administration.
Adhésion corporative
CA$10
rate.item.membershipRenewalInfo.atDate
Membre régulier - organisation / corporation
Fais annuels.
Droit de participer aux activités de la Corporation.
Droit d'assister et de voter aux assemblées des membres.
*Sous acceptation du conseil d'administration.
Membre régulier - organisation / corporation
Fais annuels.
Droit de participer aux activités de la Corporation.
Droit d'assister et de voter aux assemblées des membres.
*Sous acceptation du conseil d'administration.
Adhésion solidaire
free
rate.item.membershipRenewalInfo.atDate
Membre solidaire
Les membres solidaires peuvent participer aux activités de la Corporation et assister aux assemblées des membres.
Elles n'ont pas le droit de voter lors des assemblées et ne sont pas éligibles comme administratrice de la Corporation.
Ne sont pas tenues de verser des cotisations annuelles à la Corporation.
*Sous acceptation du conseil d'administration.
Membre solidaire
Les membres solidaires peuvent participer aux activités de la Corporation et assister aux assemblées des membres.
Elles n'ont pas le droit de voter lors des assemblées et ne sont pas éligibles comme administratrice de la Corporation.
Ne sont pas tenues de verser des cotisations annuelles à la Corporation.
*Sous acceptation du conseil d'administration.