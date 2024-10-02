Devenez membre de la Maison d'hébergement La Volte-Face 2025-2026

Membre solidaire Les membres solidaires peuvent participer aux activités de la Corporation et assister aux assemblées des membres. Elles n'ont pas le droit de voter lors des assemblées et ne sont pas éligibles comme administratrice de la Corporation. Ne sont pas tenues de verser des cotisations annuelles à la Corporation. *Sous acceptation du conseil d'administration.

