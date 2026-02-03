Adhésions de PRIM

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Valide jusqu'au 6 avril 2027
Artiste souhaitant utiliser les services de PRIM. (75$+ taxes) <br>*Non remboursable. Assurez-vous d'avoir parlé avec une personne de l'équipe pour valider votre admissibilité.
Valide jusqu'au 6 avril 2027
Collectif ou organisme qui souhaite utiliser les services de PRIM (100$ + taxes)<br>*Non remboursable. Assurez-vous d'avoir parlé avec une personne de l'équipe pour valider votre admissibilité.</span></p>
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