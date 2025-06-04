Adhésion au Regroupement québécois de psychologie positive pour l'année 2025

Peut devenir membre professionnel toute personne qui est professionnelle active dans son domaine de pratique (clinique, santé, éducation, communautaire, coaching, ressources humaines, etc.) et qui s’appuie sur les principes scientifiques de la psychologie positive pour enrichir ses interventions. Ces membres intègrent ces approches pour favoriser le bien-être et l’épanouissement des individus, des groupes ou des organisations avec lesquels ils travaillent. Droits des membres professionnels : Les membres professionnels ont le droit de participer à toutes les activités du RQPP à des tarifs préférentiels, d'assister à ses assemblées générales et d'y voter. Ils sont éligibles aux postes du conseil d’administration du RQPP. Les membres professionnels ont le droit de joindre les divisions du RQPP. Les membres professionnels ont un accès exclusif ou privilégié à certains services du RQPP tel que décidé par les administrateurs.