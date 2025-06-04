Adhésion au Regroupement québécois de psychologie positive pour l'année 2025

rate.item.membershipRenewalInfo.yearly
Peut devenir membre professionnel toute personne qui est professionnelle active dans son domaine de pratique (clinique, santé, éducation, communautaire, coaching, ressources humaines, etc.) et qui s’appuie sur les principes scientifiques de la psychologie positive pour enrichir ses interventions. Ces membres intègrent ces approches pour favoriser le bien-être et l’épanouissement des individus, des groupes ou des organisations avec lesquels ils travaillent. Droits des membres professionnels : Les membres professionnels ont le droit de participer à toutes les activités du RQPP à des tarifs préférentiels, d'assister à ses assemblées générales et d'y voter. Ils sont éligibles aux postes du conseil d’administration du RQPP. Les membres professionnels ont le droit de joindre les divisions du RQPP. Les membres professionnels ont un accès exclusif ou privilégié à certains services du RQPP tel que décidé par les administrateurs.
rate.item.membershipRenewalInfo.yearly
Peut devenir membre étudiant toute personne qui étudie à temps plein ou à temps partiel dans une discipline associée à la psychologie positive au sein d’un établissement d’enseignement universitaire ou collégial reconnu. Droits des membres étudiants : Les membres étudiants ont les mêmes droits que les membres professionnels, mais bénéficient de tarifs réduits.
rate.item.membershipRenewalInfo.yearly
Peut devenir membre grand public toute personne intéressée par la psychologie positive et désirant soutenir le RQPP, sa mission et ses valeurs, mais qui ne fait pas usage de ces connaissances dans le cadre d’une pratique professionnelle. Droits des membres grand public : Les membres grand public ont le privilège de participer aux activités du RQPP à des tarifs préférentiels, sauf celles qui sont réservées expressément aux membres professionnels et étudiants. Les membres grand public ont un accès exclusif ou privilégié à certains services du RQPP tel que décidé par les administrateurs. Les membres grand public peuvent voter aux assemblées générales, mais ne sont pas éligibles aux postes du conseil d’administration et ne peuvent pas joindre les divisions du RQPP.
common:zeffyTipDisclaimerTicketing