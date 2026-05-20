Devenir membre de Répit Québec

À propos des adhésions
Valide jusqu'au 31 mars
Membres réguliers :
Organismes communautaires dont l’offre de services principale est le répit offert aux familles et aux proches aidants de personnes handicapées. Les membres réguliers ont droit de vote à l’assemblée générale et peuvent siéger au conseil d’administration.
Valide jusqu'au 31 mars
Membres associés :
Organismes communautaires qui offrent du répit, sans en faire leur mandat principal.
Les membres associés ont droit de vote à l’assemblée générale et peuvent siéger au conseil d’administration. Cependant, ils ne peuvent accéder au poste de présidence.
Valide jusqu'au 31 mars
Membres partenaires :
Regroupements régionaux ou nationaux qui œuvrent à la promotion, au soutien ou au développement du répit. Les membres partenaires n’ont pas droit de vote, mais disposent d’un droit de parole lors des assemblées.
Valide jusqu'au 31 mars
Membres sympathisants :
Toute personne, regroupement, organisation ou institution adhérant aux valeurs et aux objectifs de Répit Québec. Les membres sympathisants n’ont pas droit de vote, mais disposent d’un droit de parole lors des assemblées.
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