Route des Arts du Richelieu

Offert par

Route des Arts du Richelieu

À propos des adhésions

Devenir membre de la RAR

Membre solo- Artiste
57,49 $

Valide pour un an

MONTANT TAXES INCLUSES
Par défaut, la plateforme ajoute une contribution au moment de compléter votre paiement. Celle-ci est volontaire et non obligatoire pour compléter votre inscription.
Voir les privilèges sur notre site WEB : https://routeartsrichelieu.com/accueil/devenir-membre/

Membre couple- Artiste
91,98 $

Valide pour un an

MONTANT TAXES INCLUSES avec preuve de l'adresse.
Par défaut, la plateforme ajoute une contribution au moment de compléter votre paiement. Celle-ci est volontaire et non obligatoire pour compléter votre inscription.
Voir les privilèges sur notre site WEB :
https://routeartsrichelieu.com/accueil/devenir-membre/

Membre étudiant- Artiste
45,99 $

Valide pour un an

MONTANT TAXES INCLUSES Avec preuve
Par défaut, la plateforme ajoute une contribution au moment de compléter votre paiement. Celle-ci est volontaire et non obligatoire pour compléter votre inscription.
Voir les privilèges sur notre site WEB : https://routeartsrichelieu.com/accueil/devenir-membre/

Membre supporteur de la Route
40,25 $

Valide pour un an

MONTANT TAXES INCLUSES
Par défaut, la plateforme ajoute une contribution au moment de compléter votre paiement. Celle-ci est volontaire et non obligatoire pour compléter votre inscription.
Voir les privilèges sur notre site WEB : https://routeartsrichelieu.com/accueil/devenir-membre/

Membre corporatif ou organisme
74,73 $

Valide pour un an

MONTANT TAXES INCLUSES
Par défaut, la plateforme ajoute une contribution au moment de compléter votre paiement. Celle-ci est volontaire et non obligatoire pour compléter votre inscription.
Voir les privilèges sur notre site WEB : https://routeartsrichelieu.com/accueil/devenir-membre/

Ajouter un don pour Route des Arts du Richelieu

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!