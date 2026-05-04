SERVICE D'INTERPRÉTATION POUR PERSONNES SOURDES DE L'ESTRIE

Offert par

SERVICE D'INTERPRÉTATION POUR PERSONNES SOURDES DE L'ESTRIE

À propos des adhésions

Adhésions de Service d'interprétation pour personnes sourdes de l'Estrie

Membre actif
Gratuit

Valide jusqu'au 31 mars

Toute personne physique résidant sur le territoire desservi par l'organisme ou ayant bénéficié de ses services peut devenir membre actif en se conformant aux conditions suivantes :

  • Être âgée de 18 ans ou plus;
  • Adhérer à la mission et aux objectifs de l'organisme;
  • Adhérer au code de vie de l'organisme;
  • S'engager à promouvoir le respect de la vie privée et des orientations personnelles de chacun, sans aucune discrimination que ce soit;
  • Collaborer au bon fonctionnement du SiPSE.;
  • Faire une demande d'adhésion à l'organisme et être acceptée par le conseil d'administration;
  • Défrayer sa cotisation annuelle, s'il y a lieu.
Membre de soutien
Gratuit

Valide jusqu'au 30 mars

Les membres de soutien correspondent à deux catégories de personne morale soient :

  • Organisme lié au domaine de la surdité;
  • Organisme participant.
Membre honoraire
Gratuit

Valide jusqu'au 30 mars

Le membre honoraire est une personne nommée par le conseil d'administration ou l'assemblée générale avec une résolution pour souligner les services rendus et l'apport de cette personne à l'organisme. 

Membre sympathisant
Gratuit

Valide jusqu'au 30 mars

Toute personne physique résidant sur le territoire desservi par l'organisme qui ne peut être membre, qui approuve les idées et les actions d'un parti sans y adhérer.

Ajouter un don pour SERVICE D'INTERPRÉTATION POUR PERSONNES SOURDES DE L'ESTRIE

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!