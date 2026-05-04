Adhésions de Service d'interprétation pour personnes sourdes de l'Estrie

Offert par
À propos des adhésions
Valide jusqu'au 31 mars
Toute personne physique résidant sur le territoire desservi par l'organisme ou ayant bénéficié de ses services peut devenir membre actif en se conformant aux conditions suivantes :
Valide jusqu'au 30 mars
Les membres de soutien correspondent à deux catégories de personne morale soient :
Valide jusqu'au 30 mars
Le membre honoraire est une personne nommée par le conseil d'administration ou l'assemblée générale avec une résolution pour souligner les services rendus et l'apport de cette personne à l'organisme.
Valide jusqu'au 30 mars
Toute personne physique résidant sur le territoire desservi par l'organisme qui ne peut être membre, qui approuve les idées et les actions d'un parti sans y adhérer.
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!