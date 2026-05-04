Adhésions de Service d'interprétation pour personnes sourdes de l'Estrie

Toute personne physique résidant sur le territoire desservi par l'organisme ou ayant bénéficié de ses services peut devenir membre actif en se conformant aux conditions suivantes :

Être âgée de 18 ans ou plus;

Adhérer à la mission et aux objectifs de l'organisme;

Adhérer au code de vie de l'organisme;

S'engager à promouvoir le respect de la vie privée et des orientations personnelles de chacun, sans aucune discrimination que ce soit;

Collaborer au bon fonctionnement du SiPSE.;

Faire une demande d'adhésion à l'organisme et être acceptée par le conseil d'administration;