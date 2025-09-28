Adhésion ou renouvellement

*L'adhésion se termine le 30 septembre 2026

Le membre collectif bénéficie d’un accompagnement dans la planification de ses projets mettant en valeur son histoire et/ou celle de la région. L’organisation membre peut également désigner jusqu’à 3 représentants pouvant bénéficier de la consultation gratuite sur place et un représentant ayant droit de vote à l’assemblée générale de la Société d’histoire.