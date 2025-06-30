Membre de Trapèze Projet Action Dépendance Jeunesse

Toute personne intéressée à participer aux activités de l’organisme peut devenir membre actif en se conformant aux conditions suivantes : Adhérer aux objets, à la mission et aux valeurs.



Les membres actifs peuvent être élus au conseil d’administration et ont le même privilège que tous les administrateurs, c'est-à-dire de participer aux activités de l’organisme, de recevoir les avis de convocation aux assemblées des membres, d’assister à ses assemblées et d’y voter.