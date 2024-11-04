Adhésions ELLE’V8 2025 - Incubation et Élévation pour Femmes et Jeunes Filles Ambitieuses
L'Exploratrice
75 $
Renouvellement annuel le: 1 novembre
L’Exploratrice est idéal pour les femmes et mamans entrepreneures en phase de découverte de leur potentiel entrepreneurial.
Pour seulement 50$/an, ce forfait vous permet d’explorer les possibilités d’affaires grâce à des ressources spécialement conçues pour vous.
Vous bénéficierez de :
- 1h avec un entrepreneur en résidence pour valider votre modèle d’affaires et obtenir des conseils personnalisés.
- Accès à des webinaires, groupes d’échanges, et témoignages inspirants pour découvrir et comprendre les enjeux de l’entrepreneuriat.
- 3 activités de réseautage par an, vous permettant de vous connecter avec d’autres femmes et mamans entrepreneures.
Rabais sur les services de nos membres et sur notre prochain gala annuel(10%).
Ce forfait est parfait pour celles qui souhaitent valider leur idée, comprendre les premiers pas dans l’entrepreneuriat et bénéficier d’un accompagnement de qualité.
L’Incubatrice
275 $
Valide pour un an
L’Incubatrice est le programme idéal pour les femmes et mamans entrepreneures qui cherchent à solidifier leur projet d’affaires.
Pour un tarif annuel de 275 $, ce forfait offre un soutien personnalisé et des ressources adaptées pour transformer vos idées en réalité.
Ce que vous obtenez :
• Webinaires et ateliers avancés : Accédez à des sessions éducatives enrichissantes qui vous fourniront des outils pratiques et des stratégies éprouvées pour faire progresser votre entreprise.
• Accompagnement individualisé : Profitez de 2 heures d’évaluation avec un entrepreneur en résidence, ainsi que d’un coaching pour valider la faisabilité de votre projet.
• Réseau de soutien : Connectez-vous avec d’autres femmes et mamans entrepreneures et bénéficiez d’un accès exclusif à un réseau d’entraide, d’échanges d’expérience et de conseils pratiques.
• Visibilité et reconnaissance : Recevez une présentation sur le site web du club et profitez d’un rabais de 20 % sur le billet de notre prochain gala.
Rejoignez l’Incubatrice pour propulser votre projet entrepreneurial vers le succès et bénéficier d’un soutien inestimable tout au long de votre parcours.
L' Accélératrice
425 $
Pas d'expiration
L' Accélératrice est conçu pour les femmes et mamans entrepreneures prêtes à propulser leur entreprise vers de nouveaux sommets. Pour un tarif annuel de 425 $, ce programme offre un accompagnement approfondi et des ressources clés pour stimuler votre croissance.
Ce que vous obtenez :
• Coaching avec mentors : Accédez à 3 heures de consultations avec 3 mentors spécialisés, chacun apportant une expertise unique pour répondre à vos besoins spécifiques.
• Rencontres mensuelles : Participez à des sessions enrichissantes avec des experts et d’autres mamans entrepreneures, favorisant les échanges d’idées et les opportunités de collaboration.
• Accompagnement collectif : Bénéficiez d’un soutien de groupe axé sur la santé, l’alimentation et la gestion financière personnelle pour vous aider à trouver un équilibre dans votre vie professionnelle et personnelle.
• Rabais exclusif : Profitez d’une réduction de 30 % sur le billet du prochain gala, renforçant ainsi votre réseau et vos opportunités d’affaires.
Rejoindre l’Accélératrice vous permettra de dynamiser votre projet entrepreneurial et de bénéficier d’un environnement de soutien collaboratif pour réaliser vos ambitions.
La Catalysatrice
525 $
Valide pour un an
Profitez d’un accès privilégié avec La Catalysatrice pour un accompagnement personnalisé de janvier à décembre, incluant des séances de coaching sur mesure.
Vous pourriez également profiter d'une option d'achat de 10 heures supplémentaires d'expertises pour des besoins spécifiques en comptabilité, communication, développement web ou droit ou autres à tarifs réduits.
Nos coachs assurent un suivi optimisé et des résultats concrets avec ces experts choisis.
Avantage : Rabais de 50% sur le billet du Gala Futées
Un accompagnement continu vers le succès.
L'Option d’achat de 10 heures supplémentaires d'expertises
1 000 $
Valide pour un an
Obtenez 10 heures d’accompagnement personnalisé avec nos experts pour seulement 100$/heure, un tarif préférentiel bien en dessous des tarifs standards du marché, qui oscillent entre 175$ et 250$/heure. Cette offre vous permet d’accéder à des spécialistes en comptabilité, communication, développement web, et plus encore, tout en bénéficiant d’un soutien rapide et adapté à vos besoins. Profitez de cette occasion unique pour booster votre projet entrepreneurial avec des conseils d’experts à un tarif avantageux !
