Adhésions ELLE’V8 2025 - Incubation et Élévation pour Femmes et Jeunes Filles Ambitieuses

L’Incubatrice est le programme idéal pour les femmes et mamans entrepreneures qui cherchent à solidifier leur projet d’affaires. Pour un tarif annuel de 275 $, ce forfait offre un soutien personnalisé et des ressources adaptées pour transformer vos idées en réalité. Ce que vous obtenez : • Webinaires et ateliers avancés : Accédez à des sessions éducatives enrichissantes qui vous fourniront des outils pratiques et des stratégies éprouvées pour faire progresser votre entreprise. • Accompagnement individualisé : Profitez de 2 heures d’évaluation avec un entrepreneur en résidence, ainsi que d’un coaching pour valider la faisabilité de votre projet. • Réseau de soutien : Connectez-vous avec d’autres femmes et mamans entrepreneures et bénéficiez d’un accès exclusif à un réseau d’entraide, d’échanges d’expérience et de conseils pratiques. • Visibilité et reconnaissance : Recevez une présentation sur le site web du club et profitez d’un rabais de 20 % sur le billet de notre prochain gala. Rejoignez l’Incubatrice pour propulser votre projet entrepreneurial vers le succès et bénéficier d’un soutien inestimable tout au long de votre parcours.

