Adhésion et renouvellement annuel - Annual Membership and Renewal Association des familles Kirouac Inc

1er janvier au 31 décembre 1st January to December 31 La plateforme 100% gratuite de Zeffy pour les organisations à but non lucratif nous permet de collecter des fonds sans frais. Elles sont entièrement financées par des contributions volontaires et un montant vous sera suggéré avant que vous n'effectuiez votre paiement. Vous pouvez toujours modifier le montant en sélectionnant « Autre » dans le menu déroulant. Zeffy's 100% free platform for non-profit organizations allows us to raise funds at no cost. They are entirely funded by voluntary contributions, and an amount will be suggested to you before you make your payment. You can always change the amount by selecting “Other” from the drop-down menu.

1er janvier au 31 décembre 1st January to December 31 La plateforme 100% gratuite de Zeffy pour les organisations à but non lucratif nous permet de collecter des fonds sans frais. Elles sont entièrement financées par des contributions volontaires et un montant vous sera suggéré avant que vous n'effectuiez votre paiement. Vous pouvez toujours modifier le montant en sélectionnant « Autre » dans le menu déroulant. Zeffy's 100% free platform for non-profit organizations allows us to raise funds at no cost. They are entirely funded by voluntary contributions, and an amount will be suggested to you before you make your payment. You can always change the amount by selecting “Other” from the drop-down menu.

Plus de détails...