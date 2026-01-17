Adhésions et renouvellements 2026

Offert par
Valide jusqu'au 25 février 2027
Les membres régulières:
• Sont des femme immigrantes qui utilisent les services et soutiennent la réalisation de la mission de l'organisme;
• Versent une cotisation annuelle dont le montant est déterminé par l’assemblée générale des membres;
• Ont le droit de recevoir un avis de toutes les assemblées des membres de l’organisme, d’assister à ces assemblées;
• Ont le droit de siéger sur le conseil d'administration;
• Disposent d’un (1) droit de vote chacune.
Valide jusqu'au 25 février 2027
Les membres alliés:
• Ne versent aucune cotisation annuelle;
• Soutiennent la mission de l'organisme à travers des dons en espèces, en nature ou en temps;
• Ont le droit de recevoir un avis de toutes les assemblées des membres de l’organisme et d’assister à ces assemblées
• Ne disposent d’aucun droit de vote.
