Adhésions et renouvellements 2026

Les membres régulières:

• Sont des femme immigrantes qui utilisent les services et soutiennent la réalisation de la mission de l'organisme;

• Versent une cotisation annuelle dont le montant est déterminé par l’assemblée générale des membres;

• Ont le droit de recevoir un avis de toutes les assemblées des membres de l’organisme, d’assister à ces assemblées;

• Ont le droit de siéger sur le conseil d'administration;

• Disposent d’un (1) droit de vote chacune.