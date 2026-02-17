Les Amis du Lac Maskinongé

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Les Amis du Lac Maskinongé

Adhésions initiales des Amis du Lac Maskinongé

Membre (personne physique)
25 $

Valide jusqu'au 19 juin 2027

Toute personne physique intéressée par les buts et activités de l’association

peut devenir membre.

L'adhésion annuelle individuelle donne le droit de participer à toutes les activités de l’association, de recevoir les avis de convocation aux assemblées des membres, d’assister à ces assemblées et d’y voter.  

Un membre est éligible de siéger au conseil d’administration. 


Adhésion valide pour 1 an 

Adhésion non transférable et non remboursable

Membre (personne morale)
100 $

Valide jusqu'au 19 juin 2027

Toute personne morale intéressée par les buts et activités de l’association

peut devenir membre.

La cotisation annuelle de la personne morale permet à celle-ci d'assigner une personne de son choix pour  participer à toutes les activités de l’association, de recevoir les avis de convocation aux assemblées des membres, d’assister à ces assemblées mais ne permet pas de voter.

Adhésion valide pour 1 an

Cotisation non remboursable

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