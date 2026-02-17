Adhésions initiales des Amis du Lac Maskinongé

Toute personne physique intéressée par les buts et activités de l’association

peut devenir membre.

L'adhésion annuelle individuelle donne le droit de participer à toutes les activités de l’association, de recevoir les avis de convocation aux assemblées des membres, d’assister à ces assemblées et d’y voter.

Un membre est éligible de siéger au conseil d’administration.





Adhésion valide pour 1 an

Adhésion non transférable et non remboursable