Adhésions initiales des Amis du Lac Maskinongé

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Valide jusqu'au 19 juin 2027
Toute personne physique intéressée par les buts et activités de l’association
peut devenir membre.
L'adhésion annuelle individuelle donne le droit de participer à toutes les activités de l’association, de recevoir les avis de convocation aux assemblées des membres, d’assister à ces assemblées et d’y voter.
Un membre est éligible de siéger au conseil d’administration.
Adhésion valide pour 1 an
Adhésion non transférable et non remboursable
Valide jusqu'au 19 juin 2027
Toute personne morale intéressée par les buts et activités de l’association
peut devenir membre.
La cotisation annuelle de la personne morale permet à celle-ci d'assigner une personne de son choix pour participer à toutes les activités de l’association, de recevoir les avis de convocation aux assemblées des membres, d’assister à ces assemblées mais ne permet pas de voter.
Adhésion valide pour 1 an
Cotisation non remboursable
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