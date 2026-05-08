Adhésion membre du Centre féminin du Saguenay

a) Membre active :



Toute personne s’identifiant comme femme souhaitant soutenir et promouvoir la mission du Centre féminin du Saguenay (sans implication bénévole) peut devenir membre active.



Pour être reconnue comme membre active la personne :



· Doit signer la plateforme d’adhésion;

· Doit recevoir la confirmation que sa candidature correspond aux valeurs et aux orientations de l’organisme;

· Doit payer une cotisation symbolique pour être membre active.

· Les membres actives ont le droit de vote aux Assemblées générales.



a) Membre active bénévole :



Toute personne s’identifiant comme femme souhaitant soutenir la mission du Centre féminin du Saguenay et s’y impliquer activement, par la mobilisation, la gouvernance ou toute autre forme d’engagement reconnue par l’organisme peut devenir membre active bénévole.



Pour être reconnue comme membre active bénévole la personne doit :



· Doit assister à une rencontre d’accueil bénévole;

· Doit signer la plateforme d’adhésion;

· Ne doit avoir aucun antécédent judiciaire portant préjudice à sa participation;

· Doit recevoir la confirmation que sa candidature correspond aux valeurs et aux orientations de l’organisme;

· Doit répondre aux critères et aux aptitudes requis pour le/les poste(s) bénévole(s) convoité(s);

· Doit payer une cotisation symbolique pour être membre active.



Les membres actives et membres actives bénévoles ont le droit de vote en Assemblée générale.

Les personnes s’identifiant comme femme et adolescentes ayant bénéficié des services du Centre féminin depuis

plus de deux ans peuvent également faire partie de cette catégorie.



Les membres actives devront avoir atteint l’âge de la majorité pour siéger sur le conseil d’administration.











