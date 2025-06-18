Adhésions membres individuelles

L'adhésion est valable pour un an. Elle vous permet de devenir membre du club et de profiter lors de vos randonnées sur sentier balisé d'une assurance avec Rando Québec pour plus de détail: https://www.randoquebec.ca/wp-content/uploads/2022/10/Rando-Quebec-vous-eclaire-sur-les-assurances.pdf
Adhésion annuelle - déjà membre de Rando Québec
CA$5
Vous êtes déjà membre individuelle de Rando Québec? Alors vous êtes déjà assuré comme randonneur et n'avez pas à payer de nouveau. Pour compléter votre adhésion, merci de nous faire parvenir votre numéro de membre Rando Québec par courriel au [email protected]
