Adhésions Parascolaire Aut. 2025 - Aventuriers

Offert par
À propos de cette boutique
ATTENTION!
Pour payer seulement les frais de parascolaire et non le 15% de soutient à la plateforme, vous pouvez sélectionner "autre" et mettre 0$.
ATTENTION!
Pour payer seulement les frais de parascolaire et non le 15% de soutient à la plateforme, vous pouvez sélectionner "autre" et mettre 0$.
Jeu standard de compétition pour s'entraîner à la maison.
Le prix est taxes incluses.
ATTENTION!
Pour payer seulement les frais de parascolaire et non le 15% de soutient à la plateforme, vous pouvez sélectionner "autre" et mettre 0$.
Si les groupes sont complets, veuillez mettre votre nom sur la liste d'attente et nous vous contacterons si une place se libère ou si un nouveau groupe est ajouté.
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!