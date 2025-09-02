Adhésions Parascolaire Aut. 2025 - Cardinal-Léger

Parascolaire échecs - Mardi midi
CA$85

ATTENTION!
Pour payer seulement les frais de parascolaire et non le 15% de soutient à la plateforme, vous pouvez sélectionner "autre" et mettre 0$.

Parascolaire échecs - Jeudi midi
CA$85

ACHAT Jeu d'échecs
CA$30

Jeu standard de compétition pour s'entraîner à la maison.
Le prix est taxes incluses.


Liste d'attente
free

Si les groupes sont complets, veuillez mettre votre nom sur la liste d'attente et nous vous contacterons si une place se libère ou si un nouveau groupe est ajouté.

