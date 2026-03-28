Adulte débutant UNITED VOLLEYBALL - été 2026

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À propos de cet événement
Inscription pour un.e athlète (Adulte Débutant) à la clinique de beach volleyball United x Everton au Collège André-Grasset. Séance de 17 h 30 à 20 h 30, le lundi, sous l'encadrement professionnel de Mouad Zerkti, expert certifié FIVB. L'inscription pour une séance est confirmée et peut être utilisée une seule fois. Le paiement de la séance n'est pas transféré dans le prix du forfait si vous décidez de continuer. Vous êtes inscrit à la prochaine pratique disponible suivant votre paiement.
Inscription pour un.e athlète (Adulte Débutant) à la clinique de beach volleyball United x Everton au Collège André-Grasset. Séance de 17 h 30 à 20 h 30, le vendredi, sous l'encadrement professionnel de Mouad Zerkti, expert certifié FIVB. L'inscription pour une séance est confirmée et peut être utilisée une seule fois. Le paiement de la séance n'est pas transféré dans le prix du forfait si vous décidez de continuer. Vous êtes inscrit à la prochaine pratique disponible suivant votre paiement.
Forfait Liberté Adultes – 5 séances de beach volleyball United x Everton au Collège André-Grasset. Valide pour 5 cliniques de 17 h 30 à 20 h 30, sous l'encadrement professionnel de Mouad Zerkti, expert certifié FIVB. Économisez sur votre saison avec ce tarif avantageux de 200 $, taxes incluses.
Forfait Liberté Adultes – 5 séances de beach volleyball United x Everton au Collège André-Grasset. Valide pour 5 cliniques de 17 h 30 à 20 h 30, sous l'encadrement professionnel de Mouad Zerkti, expert certifié FIVB. Économisez sur votre saison avec ce tarif avantageux de 200 $, taxes incluses.
Forfait Liberté Adultes – 5 séances de beach volleyball United x Everton au Collège André-Grasset. Valide pour 5 cliniques de 17 h 30 à 20 h 30, sous l'encadrement professionnel de Mouad Zerkti, expert certifié FIVB. Économisez sur votre saison avec ce tarif avantageux de 200 $, taxes incluses.
Forfait Liberté Adultes – 5 séances de beach volleyball United x Everton au Collège André-Grasset. Valide pour 5 cliniques de 17 h 30 à 20 h 30, sous l'encadrement professionnel de Mouad Zerkti, expert certifié FIVB. Économisez sur votre saison avec ce tarif avantageux de 200 $, taxes incluses.
Forfait Liberté Adultes – 5 séances de beach volleyball United x Everton au Collège André-Grasset. Valide pour 5 cliniques de 17 h 30 à 20 h 30, sous l'encadrement professionnel de Mouad Zerkti, expert certifié FIVB. Économisez sur votre saison avec ce tarif avantageux de 200 $, taxes incluses.
Forfait Liberté Adultes – 5 séances de beach volleyball United x Everton au Collège André-Grasset. Valide pour 5 cliniques de 17 h 30 à 20 h 30, sous l'encadrement professionnel de Mouad Zerkti, expert certifié FIVB. Économisez sur votre saison avec ce tarif avantageux de 200 $, taxes incluses.
Forfait Liberté Adultes – 5 séances de beach volleyball United x Everton au Collège André-Grasset. Valide pour 5 cliniques de 17 h 30 à 20 h 30, sous l'encadrement professionnel de Mouad Zerkti, expert certifié FIVB. Économisez sur votre saison avec ce tarif avantageux de 200 $, taxes incluses.
Forfait Liberté Adultes – 5 séances de beach volleyball United x Everton au Collège André-Grasset. Valide pour 5 cliniques de 17 h 30 à 20 h 30, sous l'encadrement professionnel de Mouad Zerkti, expert certifié FIVB. Économisez sur votre saison avec ce tarif avantageux de 200 $, taxes incluses.
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