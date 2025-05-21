Adulte Joseph-Charbonneau Été 2025

Inscription pour une athlète au programme adulte féminin du lundi 23 juin au 7 juillet 2025 à Joseph Charbonneau. (3 séances)
Inscription pour un athlète au programme adulte masculin du lundi 23 juin au 7 juillet 2025 à Joseph Charbonneau. (3 séances)
Inscription pour une athlète au programme adulte féminin du jeudi 19 juin au 10 juillet 2025 à Joseph Charbonneau. (4 séances)
Inscription pour un athlète au programme adulte masculin du jeudi 19 juin au 10 juillet 2025 à Joseph Charbonneau. (4 séances)
Inscription pour une athlète au programme adulte féminin du lundi 14 juillet au 11 août 2025 à Joseph Charbonneau. (4 séances) *La session aura une semaine de pause pour le vernissage*
Inscription pour un athlète au programme adulte masculin du lundi 14 juillet au 11 août 2025 à Joseph Charbonneau. (4 séances) *La session aura une semaine de pause pour le vernissage*
Inscription pour une athlète au programme adulte féminin du jeudi 17 juillet au 14 août 2025 à Joseph Charbonneau. (4 séances) *La session aura une semaine de pause pour le vernissage*
Inscription pour un athlète au programme adulte masculin du jeudi 17 juillet au 14 août 2025 à Joseph Charbonneau. (4 séances) *La session aura une semaine de pause pour le vernissage*
L'inscription pour une séance est confirmée et peut être utilisée une seule fois. Le paiement de la séance n'est pas transféré dans le prix du programme si vous décidez de continuer. Vous êtes inscrit à la prochaine pratique disponible suivant votre paiement.
