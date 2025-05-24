Club de Volleyball Everton

Adulte William Hingston Été 2025 - Essai Féminin

419 Rue Saint-Roch

Montréal, QC H3N 1K2, Canada

Une séance d'essai. Féminin Avancé.
29 $
L'inscription pour une séance est confirmée et peut être utilisée une seule fois. Le paiement de la séance n'est pas transféré dans le prix du programme si vous décidez de continuer. Vous êtes inscrit à la prochaine pratique disponible suivant votre paiement. Seulement pour le féminin avancé du mercredi.
