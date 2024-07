ECHOS VIII : musique pour grand espace

Échos est une série produite et présentée aux Ateliers Belleville qui fait place aux musiques d'exploration / improvisées / énervantes / inutiles / concrètes / d'écoute et/ou à l'art audio.





Ateliers Belleville est un organisme de service, de création, de production et de diffusion culturel qui a pour mission de favoriser l’essor et le rayonnement des pratiques artistiques indépendantes dans le domaine des arts interdisciplinaires et des métiers d’arts.





La soirée ECHOS VIII est commissariée par Sarah Ève Tousignant

La performance d'Oli Sorenson est une présentation d'Elektra





Artistes:

Pia Baltazar : Nested resonators

France Jobin : Propagation of uncertainty II

Oli Sorenson : Climate death